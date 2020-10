Contagi, che impennata: 2.500 casi in 24 ore e 872 scuole coinvolte. Conte prolunga l’emergenza al 31 gennaio

I contagi da Covid-19 in Italia tornano ai livelli della scorsa primavera: nell’ultimo giorno sono stati registrati 2.548 nuovi casi, un incremento che non si verificava da oltre cinque mesi e che è stato individuato con un numero di tamponi record: 118.236 circa 13 mila in più in appena 24 ore. Balzo in avanti anche delle persone decedute: 24 in un giorno, contro le 16 del 30 settembre.

L’annuncio del premier

L’incremento di contagi ha anche convinto il Governo a non abbassare la guardia sul fronte della sicurezza. “Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio”, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai giornalisti a margine della visita alla scuola media ‘Francesco Gesuè’ a San Felice a Cancello, vicino Caserta.

Anche le Regioni corrono ai ripari: l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto potrebbe arrivare nelle prossime ore anche nel Lazio, dove i contagi sono da giorni in sensibile in rialzo.

Il problema è sentito e visibile anche nelle scuole, con un numero crescente di studenti e docenti in quarantena.

A Siena un prof e 100 alunni in quarantena

Un insegnante è risultato positivo al coronavirus in una scuola secondaria di Siena e cinque classi sono risultate chiuse per un totale di circa 100 alunni che dovranno ora stare in isolamento.

A Roma torna la dad per tutti in alcuni licei

Roma rimane tre le città con maggiori casi di coronavirus, soprattuto nelle superiori: nella capitale è stato chiuso il liceo Manara, dove è partita la didattica a distanza e si stanno facendo in queste ore i test rapidi a tutti i ragazzi.

Da lunedì partirà la didattica a distanza al liceo Russel per due settimane, dove risultano 16 casi di positività (12 nella succursale di via La Spezia), tra cui un collaboratore scolastico: oggi sono iniziati i tamponi rapidi nasali ed entrambi le narici.

Comunque, sebbene i casi di cluster preoccupano non poco prof, studenti e famiglie, la situazione rimane sotto controllo: gli iscritti nel liceo della zona di Ponte Lungo sono infatti ben oltre mille.

In tutta Italia sale intanto a 872 il numero di scuole che in Italia hanno avuto almeno un caso di Covid. Ed oltre a mille il numero di individui coinvolti tra il personale scolastico e gli studenti.

Nelle scuole in 3 casi su 4 sono studenti

Il dato si evince dalla piattaforma elaborata da due universitari, Lorenzo Ruffino e Vittorio Nicoletta che hanno messo a punto un database sui cluster scolastici aggiornato in tempo reale sulla base delle notizie ufficiali pubblicate quotidianamente.

Nel 76,4% dei casi si tratta di studenti risultati positivi, nell’11,3% di docenti. La gran parte delle scuole non è stata chiusa, sono state isolate le classi dove sono stati trovati i positivi. Tutte le Regioni hanno registrato almeno un caso, svetta la Lombardia, con 214 scuole colpite. Le scuole superiori sono quelle in cui il contagio si è fatto sentire maggiormente, seguono primaria, infanzia e medie.