Contratto scaduto, perché non usare le risorse dei prossimi rinnovi?

Per il contratto scaduto si prospetta un aumento di soli 40 euro, in realtà una parte degli aumenti è già stato percepito dagli insegnanti sotto forma di anticipo, credo non se ne siano neppure resi conto.

Sui social già è iniziato alla ripresa di settembre l’alto coro di lamenti di insegnanti che si strappano le vesti e invitano i sindacati a non firmare il CCNL con questo aumento.

Spesso sono gli stessi che a dicembre 2024 non hanno scioperato contro la legge di bilancio 2025 che sanciva la contrazione retributiva dei docenti fino al 2030 nonché tagli agli organici e tagli ai finanziamenti alla scuola per 5 miliardi.

Sul piatto delle novità normative nel contratto si vorrebbe dare ai DS la possibilità di sanzionare il docente che ora è in capo al Direttore Scolastico Regionale , mentre sullo sfondo resta il tema del cosiddetto Middle Management su cui sono contrari la Flc Cgil e la FGU.

L’Aran convoca i sindacati ma il margine di trattativa sull’economico si riduce a ben poco visto che la legge di bilancio 2025 non ha stanziato nulla su questo contratto scaduto lo scorso 31 dicembre.

SBC mesi fa ha lanciato l’unica proposta concreta, mettere nel contratto da firmare le risorse già stanziate dalla legge di bilancio 2025 per i prossimi due contratti, per salvaguardare almeno il potere d’acquisto dei docenti e ATA falcidiato dall’inflazione.

È una proposta politica di buon senso che nessun sindacato ha colto e che guarda caso ora è stata enunciata in una dichiarazione dal presidente dell’ARAN riportata sulla stampa.

Io credo che ci voglia un atto politico ( legge di bilancio 2026) per quanto proponiamo e soprattutto ci vuole una forte mobilitazione degli insegnanti.

Se non fosse qualcosa di assurdo vista la cronica passività dei lavoratori della scuola, e la loro idiosincrasia per manifestazioni e scioperi, ci vorrebbe un autunno caldo degli insegnanti italiano con uno sciopero con un’adesione non del 5% come quello del dicembre 2024 bensì del 70% come accade in Francia quando scioperano gli insegnanti.