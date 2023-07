Contributi alle scuole per l’acquisto di abbonamenti a giornali e riviste, domande dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024: bandi

Contributi alle scuole per l’acquisto di abbonamenti a giornali e riviste, domande...

Come anticipato con nota del 22 giugno scorso, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato i due avvisi per l’anno 2023 previsti dall’art. 1, comma 389 e comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati alle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Si tratta della misura, istituita nell’anno 2020 ed ora a regime, che prevede due distinti contributi:

il primo a favore delle istituzioni scolastiche di ogni grado di istruzione, per sostenere i costi per l’acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, in formato cartaceo o digitale

il secondo a favore delle istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, per sostenere i costi per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore nell’ambito di programmi per la promozione della lettura inseriti nei Piani dell’Offerta Formativa.

La domanda di contributo potrà essere presentata a fronte di spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 ed espressamente deliberate da parte del Collegio dei docenti.

L’invio delle domande, che dovranno essere firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e trasmesse al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, dovrà avvenire dal 16 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024.

Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione.