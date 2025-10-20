convienesaperlo (anche a scuola) 2025-2026: il concorso che educa gli studenti a diventare consumatori consapevoli

Promossa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), l’’iniziativa è pensata per diffondere l’educazione sui diritti dei consumatori nelle scuole secondarie di I e II grado. I partecipanti, insieme alle loro scuole, avranno l’opportunità di vincere voucher da utilizzare per l’acquisto di attrezzatura tecnologica o beni e servizi in ambito culturale, didattico e sportivo.

Da sempre centrale nella didattica, oggi l‘educazione civica è chiamata anche a fornire le chiavi di lettura della realtà che i ragazzi vivono. E cosa c’è di più concreto e quotidiano, anche nella vita di un giovane cittadino, dell’essere consumatore?

La consapevolezza dei propri diritti di consumatore e della normativa posta a loro tutela è fondamentale per fare acquisti sicuri e difendersi dalle pratiche commerciali scorrette.

Per questo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) lancia il concorso #convienesaperlo (anche a scuola) 2025-2026, giunto alla terza edizione, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole medie e superiori sull’importanza dei diritti dei consumatori.

Si tratta di un’opportunità concreta per integrare tali tematiche all’interno delle ore di educazione civica, promuovendo un percorso didattico interattivo che stimola la curiosità dei ragazzi e li prepara ad affrontare un mondo del consumo sempre più complesso.

L’iniziativa, che mette in palio ricchi premi per le scuole partecipanti e per i loro studenti, dà anche la possibilità di prendere parte all’evento conclusivo che si terrà a Roma, a marzo 2026.

Indice:

Un’opportunità didattica interattiva e coinvolgente: come si svolge il contest #convienesaperlo

Perché partecipare? Premi e riconoscimenti per scuole e studenti

Come partecipare: istruzioni per i docenti

L’AGCM è sempre al fianco degli studenti e dei cittadini

Un’opportunità didattica interattiva e coinvolgente: come si svolge il concorso #convienesaperlo (anche a scuola) 2025-2026

Il progetto offre un percorso formativo diviso in tre fasi: la formazione didattica, il Quiz Day e l sfida finale durante l’evento conclusivo. Con la partecipazione al concorso, gli insegnanti hanno la possibilità di coinvolgere i propri studenti in attività che combinano apprendimento e competizione, trasformando lo studio dei diritti dei consumatori in un’esperienza pratica e stimolante.

#Fase 1: Formazione didattica – Un percorso preparatorio ricco di risorse

Da settembre 2025 le scuole che decidono di aderire potranno avviare un percorso formativo per insegnare ai ragazzi come riconoscere le pratiche commerciali scorrette e come tutelarsi dai comportamenti ingannevoli.

I docenti iscritti avranno accesso a un’area riservata su educazionedigitale.it, dove troveranno moduli formativi e materiali didattici specifici per affrontare le principali problematiche legate ai diritti dei consumatori. Gli studenti, inoltre, potranno esercitarsi anche in autonomia, utilizzando la piattaforma interattiva Edugame.

#Fase 2: Quiz Day – Una prova che stimola il pensiero critico

A gennaio 2026 i ragazzi si cimenteranno nel Quiz Day, un’occasione per testare le conoscenze acquisite durante la fase formativa. Ogni studente avrà 60 secondi per rispondere a ciascuna delle domande, con un massimo di 40 punti disponibili. La graduatoria finale, che terrà conto dei risultati ottenuti da ciascun partecipante, determinerà le scuole e le classi che accederanno alla fase finale del concorso.

#Fase 3: Evento conclusivo – Un’occasione di visibilità e premi per le scuole

Gli studenti che guadagneranno più punti in ogni categoria (scuole medie e scuole superiori) si sfideranno a Roma, insieme alle loro classi, nella settimana finale di marzo 2026, durante l’evento conclusivo. Si tratterà di un vero e proprio game show educativo, in cui i ragazzi si affronteranno in diverse prove pensate per testare le loro capacità di pensiero critico e di analisi delle situazioni di acquisto.

Perché partecipare? Premi e riconoscimenti per scuole e studenti

Partecipare a #convienesaperlo (anche a scuola) 2025-2026 non solo è un’opportunità educativa, ma anche una chance per vincere premi significativi. Le prime tre scuole classificate di ciascuna categoria riceveranno rispettivamente voucher da 10.000, 6.000 e 3.000 euro da destinare all’acquisto di attrezzature didattiche e scolastiche. Inoltre, i singoli studenti vincitori riceveranno premi in voucher spendibili per attrezzatura tecnologica, culturale e didattica, con voucher che vanno dai 1.500 euro per il primo classificato fino ai 500 euro per il terzo.

Oltre ai premi, il concorso è un’occasione di crescita per ragazze e ragazzi, così da aiutarli ad acquisire consapevolezza sui diritti dei consumatori. Con l’adesione a questo progetto, ogni insegnante avrà la possibilità di contribuire alla formazione di giovani cittadini consapevoli, capaci di riconoscere e difendere i propri diritti in un mondo che cambia rapidamente.

Come partecipare: istruzioni per i docenti

L’iscrizione al concorso avviene tra settembre e dicembre 2025, tramite la piattaforma educazionedigitale.it. Gli insegnanti devono registrare la loro classe, raccogliere le autorizzazioni necessarie dai genitori e confermare l’iscrizione attraverso una semplice procedura online. L’esito dell’iscrizione verrà comunicato entro sette giorni lavorativi. Se la registrazione rispetta i requisiti e la documentazione è completa, l’iscrizione sarà approvata. In caso contrario, verrà rifiutata.

L’AGCM è sempre al fianco degli studenti e dei cittadini

#convienesaperlo (anche a scuola) 2025-2026 rappresenta un’occasione unica per arricchire l’offerta formativa e avvicinare gli studenti alla comprensione e alla difesa dei propri diritti di consumatori. L’iniziativa non solo contribuisce a costruire una cittadinanza consapevole e responsabile, ma anche ad informare i giovani sulle attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), l’Autorità che vigila sui diritti dei consumatori e interviene per garantire la correttezza delle pratiche commerciali.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO