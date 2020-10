Coop per la scuola 2020, nuovo ciclo di webinar gratuiti su benessere digitale e cittadinanza

Coop per la scuola 2020. Ritorna a partire da venerdì 2 ottobre (dopo il successo del primo ciclo di 14 incontri con una media di oltre 2800 partecipanti) [email protected] con 5 nuovi webinar gratuiti (ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00) sul tema “Benessere digitale e Cittadinanza”: le fake news e il pensiero critico, l’abuso di strumenti digitali come lo smartphone ma anche l’opportunità che viceversa possono generare i social network, l’educazione alla lettura critica dei dati digitali.

Una proposta formativa di particolare attualità perché coerente con gli obiettivi di apprendimento indicati nelle Linee Guida per l’Insegnamento dell’Educazione Civica. I webinar, progettati da Coop in collaborazione con l’Università di Firenze e rivolti a insegnanti, educatori e famiglie, sono aperti a un massimo di 3.000 iscritti per ciascun evento. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le registrazioni degli eventi saranno rese successivamente disponibili per tutti nell’area Didattica Digitale del sito www.coopperlascuola.it

Nella stessa area del sito sono pubblicate le registrazioni degli eventi formativi realizzati da metà giugno a fine luglio sulle Tecnologie con GSuite for Education e sulle Metodologie Didattiche per la scuola digitale, queste ultime con approfondimenti specifici sviluppati dalla prof Maria Ranieri, docente di Tecnologie dell’Istruzione e Didattica generale all’Università di Firenze.

Accanto agli eventi formativi, una raccolta di Voci dalla scuola (testimonianze e studi di caso dagli attori della scuola) facilita la traduzione operativa di metodi e teorie nella pratica.

Il progetto [email protected] è parte integrante della campagna “Coop per la scuola 2020” che si propone di sostenere le scuole del territorio attraverso la fornitura di materiali didattici e informatici e tanti altri articoli contenuti in un apposito catalogo premi che le scuole potranno richiedere gratuitamente grazie alla donazione di buoni raccolti da parte dei soci e clienti Coop. La campagna continua fino al 25 novembre.

Il calendario dei webinar, le modalità di iscrizione e le informazioni sul catalogo premi e il collezionamento buoni sono disponibili sul sito e sulla App www.cooperlascuola.it

La campagna Coop per la scuola si intreccia nel 2020 con il 40esimo dell’attività di Educazione al Consumo e alla Cittadinanza Consapevole. Dal 1980, con le prime proposte di pedagogia dei consumi all’insegna dell’imparare facendo, Coop propone ogni anno gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado (11.200 insegnanti e 240.000 studenti) percorsi educativi per supportare la didattica (in presenza e a distanza) stimolando bambini e ragazzi a sviluppare il pensiero critico, il consumo consapevole e la cittadinanza attiva, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile. Informazioni e adesioni su www.saperecoop.it

