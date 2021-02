Copritermosifoni per bambini per la sicurezza a scuola

La sicurezza dei più piccoli è un aspetto fondamentale per qualsiasi struttura scolastica. Grazie ai prodotti di Giocare in Sicurezza, è possibile mettere in sicurezza radiatori o semplicemente delimitare la zona gioco dei bambini. Realizzati in materiale solido micro cellulare flessibile, più o meno elastico, questi copritermosifoni per bambini sono particolarmente adatti ad ambienti della scuola dell’infanzia, scuola primaria, strutture sportive, ludoteche, baby parking e per tutti quei luoghi frequentati da bambini, per proteggerli al meglio da fonti elevate di calore e da un’eventuale caduta verso il termosifone. Oltre a proteggere i più piccoli, i copritermosifoni daranno un tocco di colore in più ai termosifoni ed allo spazio riservato ai bambini.

Non solo riuscirete a rendere vivace l’ambiente loro dedicato grazie alla vasta gamma di colori pastello disponibili, ma al tempo stesso avrete la certezza di installare solo prodotti di qualità utili a garantire la loro sicurezza.

Tutte le protezioni per la scuola sono realizzate completamente su misura e personalizzabili nei colori.

Il prodotto è conforme alle norme di sicurezza UNI 10809:1999 ed è ignifugo, antiurto e anti scheggia al fine di garantire la sicurezza assoluta. Queste protezioni composte da tubolari di plastica PVC, vengono fornite già montate, pronte per un facile fissaggio a muro tramite staffe a doppia sicurezza, apribili solo da adulti.

