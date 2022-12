Corbelli (diritti civili), sulla proroga dei fondi per la costruzione di mille scuole

Il leader del Movimento dei Diritti Civili, Franco Corbelli, ha lanciato dalle pagine de La Verità, un appello al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e al premier Giorgia Meloni, per “salvare 1000 nuove scuole in costruzione in Italia, i cui lavori sono fermi da due anni, causa pandemia, e senza la proroga del ministero dell’Istruzione il MEF non può riattivare i finanziamenti della Banca europea degli investimenti, nel frattempo scaduti per il mancato completamento delle opere.

Regione Calabria impegnata per richiedere proroga dei fondi

Il problema riguara anche diverse Regioni, tra cui la Calabria che, attraverso il Presidente Occhiuto e la sua vice con delega all’Istruzione, Giusi Princi, aveva già da tempo con il Governo Draghi e il ministro Bianchi, richiesto la proroga dei fondi per potere completare la costruzione di più di trena edifici scolastici.

A portare avanti questa importante battaglia nazionale è soprattutto la Regione Calabria, con il presidente Occhiuto e la vice Princi, che, insieme a Corbelli, che ha portato alla loro attenzione, un anno fa questo problema, stanno continuando, con atti ufficiali, come l’ultima Pec all’ex ministro Bianchi del 21 aprile 2021, a chiedere la concessione di questa proroga. La stessa cosa hanno fatto anche tutte le altre regioni, dopo una riunione del loro coordinamento con una missiva all’ex ministro Bianchi. Senza purtroppo ad oggi nessun risultato. Intanto sono riprese le riunioni al Ministero dell’Istruzione. La Calabria ha avuto, a Roma, un incontro in presenza da sola ad ottobre scorso, tutte le Regioni, un’altra riunione, call questa volta, con i responsabili preposti del ministero dell’Istruzione, una decina di giorni fa. Mi auguro che finalmente arrivi adesso la risposta e la proroga del ministro dell’Istruzione per poter così riprendere e ultimare i lavori, salvare così queste mille nuove scuole e scongiurare il rischio di perdere definitivamente i finanziamenti concessi.

Corbelli attende risposte concrete

Abbiamo ascoltato il leader del Movimento dei Diritti Civili, Franco Corbelli, che ci ha rassicurato sul fatto che sta seguendo e monitorando la questione della proroga per la costruzione delle 1000 scuole e che ci terrà informati sull’esito di questa battaglia, sperando di darci presto risposte concrete già nell’approvazione della legge di bilancio.