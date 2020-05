Corea del Sud: gli studenti più grandi tornano a scuola

Centinaia di migliaia di studenti sudcoreani dell’ultimo anno di liceo sono tornati a scuola, dopo più di due mesi lontani dai banchi per la pandemia di coronavirus, ma la riapertura sarà tuttavia graduale e dovrebbe concludersi entro l’8 giugno.

In fila per la sanificazione

Le scuole dovevano cominciare lo scorso 2 marzo, ma l’inizio è stato spostato al 13 maggio e poi successivamente rinviato a causa di un nuovo focolaio.

Ora gli studenti, entrando a scuola, si devo mettere in fila per i controlli della temperatura corporea quindi riceveranno disinfettanti per il lavaggio delle mani e in alcuni casi gli insegnanti li aspetteranno all’esterno salutandoli con il tocco del gomito.

All’interno delle aule, agli studenti viene chiesto di pulire i propri banchi e di sedersi separati e in molte classi e mense sono stati installati i divisori tra i banchi.