Coronavirus, concorso DSGA: alcuni USR comunicano il rinvio delle prove orali

Vista l’emergenza COVID-19, com’era prevedibile, le prove orali del concorso DSGA dovranno essere rinviate a data da destinarsi.

Alcuni USR stanno infatti comunicando la sospensione degli orali.

L‘USR Campania, con proprio avviso, scrive: “Considerata la disposizione dell’art. 1 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020 che estende all’intero territorio nazionale le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, in particolare, quanto previsto all’art. 1 comma 1 lettera m) di quest’ultimo, le prove orali del concorso in epigrafe sono sospese.

Il calendario aggiornato sarà reso noto nel sito web dell’Ufficio scolastico regionale per la Campania al seguente link: http://www.campania.istruzione.it/Concorso%20DSGA.shtml“.

Anche l’USR Marche ha disposto che “le prove saranno rinviate a data da destinarsi. I candidati riceveranno una nuova comunicazione con il giorno e l’ora in cui dovranno presentarsi per sostenere l’esame orale“. La disposizione vale anche per Abruzzo e Umbria.

TUTTE LE INFO SUL CORONAVIRUS

TUTTO SUL CONCORSO DSGA