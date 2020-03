Coronavirus, da ANSI corso gratuito per docenti su metodologie didattiche

L’Associazione Nazionale Scuola Italiana A.N.S.I., Ente morale accreditato al MIUR per la formazione Docenti, mette a disposizione gratuita di tutti coloro che ne facciano richiesta, tramite la piattaforma Sofia, il proprio corso sulle metodologie didattiche fino al 05/04/2020.

“Noi tutti – si legge in un comunicato dell’Associazione – abbiamo il dovere di garantire la sicurezza della salute ma anche di continuare il dialogo didattico con i nostri ragazzi, per cui questo corso offrirà interessanti spunti di metodologie didattiche utilizzabili al fine di trasformare le misure di sicurezza previste, in un’opportunità per sperimentare nuove aree di confronto e collaborazione e nuovi ambienti didattici.

Abbiamo deciso di regalare questo corso perché è proprio del nostro credo l’aiuto alle famiglie, agli insegnanti e agli studenti.

Crediamo fortemente che la scuola come sempre, ne siamo certi, farà la sua parte e noi siamo al suo fianco“.

