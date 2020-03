Coronavirus, il governo lavora al decreto Aprile: previste novità anche per la scuola

Il governo Conte è già a lavoro per il nuovo decreto legge per aiutare gli italiani in questa profonda crisi economica derivata dall’emergenza coronavirus. Tasse sospese per due mesi, bonus affitti ad autonomi, tour operator e albergatori. Imu, Tasi e Tari sospesi fino al 30 novembre, stop alle utenze e alle bollette su richiesta dell’utente. Su questo si lavora alacremente, ma allo stato attuale, è bene precisare, si tratta solo di ipotesi.

Novità previste anche per la scuola. Infatti, così come segnala Il Sole 24 Ore, è allo studio una maggiore flessibilità per la fine dell’anno scolastico in corso e dell’inizio del prossimo che però, chiariscono dal ministero dell’Istruzione, non significherà l’allungamento delle lezioni nei mesi estivi. Ci sarà più tempo per le scadenze amministrative di fine e inizio anno.