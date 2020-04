Coronavirus, la Danimarca riapre le scuole: distanza di due metri tra alunni e mani lavate ad intervallo fisso

Il governo della Danimarca ha disposto a partire da oggi una parziale riapertura delle scuole e di diversi uffici istituzionali dopo oltre un mese dall’inizio delle misure restrittive imposte per contenere la diffusione del Covid-19, introdotte il 12 marzo.

La Danimarca è il primo Paese europeo a uscire dal blocco di tutte le attività non essenziali.

Gli istituti che torneranno ad accogliere alunni sono asili e scuole primarie. Le scuole hanno tuttavia tempo fino al 20 aprile, come richiesto da più parti, per poter meglio adeguare gli edifici alle nuove misure di sicurezza e ai nuovi standard igienico-sanitari imposti dal governo di Copenaghen.

Tra le varie disposizioni, è previsto che tra gli alunni sia mantenuta una distanza non inferiore ai due metri, inoltre si potrà uscire dalla classe tutti insieme ma solo divisi in piccoli gruppi.

Danimarca scuole riaperte, ecco le raccomandazioni del governo

Chi può tornare:

– i bambini possono andare a scuola (0-5 gradi), all’asilo e all’asilo se non mostrano sintomi del coronavirus.

– una persona è considerata sana 48 ore dopo la fine dei sintomi. Successivamente, il bambino può tornare in classe.

– i bambini che vivono con una persona che ha contratto il coronavirus possono accedere all’asilo e all’asilo

– i casi che coinvolgono bambini in gruppi a rischio a causa di malattie croniche saranno valutati individualmente

Igiene delle mani:

– il personale dei bambini e i genitori devono lavarsi le mani quando arrivano alle istituzioni

– i bambini e il personale devono lavarsi le mani ad intervalli fissi – almeno una volta ogni due ore – nonché dopo l’uso del bagno, il naso che soffia e prima e dopo aver mangiato.

– Il personale deve lavarsi le mani o usare un disinfettante per le mani se si spostano da un’area dell’istituzione all’altra, dopo aver cambiato il pannolino e dopo aver aiutato i bambini a soffiarsi il naso.

Contatto personale:

– I genitori non sono autorizzati a riunirsi all’ingresso. Per evitare ciò, i bambini verranno consegnati a intervalli.

– lo stesso vale per le pause pranzo e altre attività orientate alla pianificazione per evitare che molti bambini si riuniscano in gruppi.

– tutti gli assembramenti più grandi devono essere evitati

– i bambini non sono autorizzati a giocare con bambini di altre aree della scuola

– si raccomanda che i bambini vengano divisi in gruppi più piccoli durante la ricreazione e altre attività

– le attività dovrebbero svolgersi all’esterno il più possibile

– i tavoli per bambini devono essere posizionati a due metri di distanza l’uno dall’altro

– si raccomanda che vi siano almeno sei metri quadri di spazio libero per bambino nelle strutture di asilo nido e quattro mq per bambino negli asili nido. Tali limiti sono il doppio delle solite raccomandazioni.

Cibo

– tutto il cibo deve essere servito in porzioni

– tutti devono essere particolarmente vigili in termini di igiene quando preparano e servono il cibo

– il cibo non deve essere condiviso.

Pulizia:

– i servizi igienici devono essere puliti almeno due volte al giorno

– tutte le superfici e i punti di contatto devono essere lavati con sapone liquido e disinfettanti almeno due volte al giorno

– i giocattoli devono essere lavati almeno due volte al giorno

Trasporto:

– i trasporti pubblici devono essere evitati durante i viaggi fuori dalla scuola.

– durante il trasporto di bambini in autobus, i bambini devono essere seduti ad almeno due metri l’uno dall’altro.

Leggi anche

Scuole chiuse, tra riaperture graduali e lockdown prolungati: ecco cosa accade in Europa