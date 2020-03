Coronavirus, seconda docente positiva nella stessa scuola: 178 alunni in quarantena

Una seconda docente in servizio ad Arezzo, di 46 anni, è risultata positiva al Coronavirus: a distanza di quarantott’ore dal primo caso della maestra contagiata e dei 112 suoi alunni posti in isolamento domiciliare, una delle colleghe maestre ha palesato gli stessi sintomi ed è risultata positiva al tampone del Covid-19.

Secondo caso: scatta il protocollo

Il secondo caso in pochi giorni ha fatto salire a 178 il numero degli alunni messi in quarantena, tutti appartenenti alle classi assegnate alle due insegnanti.

Come previsto dal protocollo, le autorità sanitaria hanno preso contatti con tutte le persone che hanno frequentato le donne negli ultimi giorni, compresi i colleghi di scuola, per verificarne lo stato di salute e porle eventualmente in isolamento (cautelativo) per due settimane.

Il marito e il figlio della donna, riferisce l’Ansa, sono comunque risultati negativi al tampone ed ora sono tutti sono a casa.

Salgono complessivamente a quattro i casi postivi ad Arezzo città e nove nella provincia aretina.

Ma il contagio non è automatico

Ricordiamo che il virologo Giovanni Maga ha spiegato alla Tecnica della Scuola che l’incubazione media del Coronavirus “va tra i 10 e i 12 giorni: per questo motivo l’isolamento del soggetto con Coronavirus è di due settimane. Sulla contagiosità c’è molto dibattito: di sicuro, dal giorno antecedente ai sintomi si può essere infettivi. Certo, se si ha un decorso lieve, allora è anche molto meno trasmettitore del virus. In ogni caso, due giorni dopo la scomparsa dei sintomi non si infetta più”.

