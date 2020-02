Coronavirus, stop alle uscite didattiche: anche quelle di poche ore?

Cresce l’attesa per l’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri per dire basta ai viaggi di istruzione: il ministero dell’Istruzione ha sospeso i viaggi d’istruzione a partire già da domenica 23 febbraio. Ma non è chiaro se la disposizione riguardi tutte le uscite didattiche, in particolare anche quelle di poche ore da svolgere all’interno dello stesso comune dove sono collocate le scuole.

Interpretazione ultra-precauzionale

Da una lettura attenta della disposizione del dicastero di Viale Trastevere, sembrerebbe che la disposizione riguardi tutte le uscite da scuola, anche quelle “brevi”.

A porre il dubbio è però Mario Rusconi, presidente dell’Associazione Presidi del Lazio. “Molte scuole – dice il sindacalista – hanno interpretato le indicazioni ministeriali in maniera ultra-precauzionale stoppando pure le visite di istruzione Roma su Roma: quelle uscite di mezza giornata che spesso avvengono in orario scolastico dentro le stesse città. Anche i ragazzi del liceo scientifico Pio IX che presiedo, domani non andranno ad una visita programmata ai laboratori del Gemelli”.

Serve chiarezza

Rusconi chiede, quindi, “al Miur di far chiarezza sulle disposizioni per le scuole. In particolare chiediamo delucidazioni sulle visite di istruzione, che avvengono nell’ambito delle stesse città in orario scolastico. Vanno sospese anche quelle? Diversi presidi non sanno come comportarsi”.

Nelle prossime ore, attraverso le disposizioni ufficiali da inviare a tutte le scuole, è bene che il ministero dell’Istruzione chiarisca anche questi aspetti.

Leggi anche

Coronavirus, sospese le uscite didattiche. Nessuna disposizione per gli arrivi

Coronavirus, sospese le uscite didattiche. Nessuna disposizione per gli arrivi

Coronavirus, scuole chiuse e validità anno scolastico: tutte le info utili

Emergenza Coronavirus a Lodi. Un ds consiglia al personale: “Mettetevi in congedo”

Coronavirus, sempre più gite scolastiche annullate. Giannelli (Anp): il ministero dia precise indicazioni

Coronavirus, elenco delle scuole chiuse in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Coronavirus, Gissi (Cisl Scuola): “Indicazioni chiare ed essenziali da governo e ministeri”