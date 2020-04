Coronavirus, una task force per ricostruire l’Italia: a capo l’ex Vodafone Vittorio Colao?

Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, dovrebbe acquisire la guida di una task force di alto livello, con giuristi, economisti ed esperti, incaricata dal governo di studiare le ricette per uscire dalla crisi determinata dall’emergenza Coronavirus.

A quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza, l’orientamento sarebbe maturato in queste ore e l’ipotesi sarebbe stata comunicata dal premier Giuseppe Conte ai partiti di governo.

La task force studierebbe le misure necessarie per la fase della ripartenza del Paese, dopo che si supererà il “lockdown”.

L’indicazione dell’ex numero uno del gruppo telefonico inglese è nata dopo una serie di contatti avviati la scorsa settimana. E per la costituzione di questa task force sono stati consultati sia i partiti che compongono la maggioranza, sia il Quirinale.

La ricerca era volta a individuare figure con una autorevolezza internazionale indiscussa.

Chi è Vittorio Colao

Bresciano, 59 anni, laurea alla Bocconi e master in Business Administration ad Harvard, Colao è stato per per dieci anni, dal 2008 al 2018, amministratore delegato di Vodafone. Una esperienza, in realtà, cominciata nel 1996 quando ricoprì l’incarico di direttore generale di Omitel , poi divenuta Vodafone. Nella sua carriera, cominciata a Londra in Morgan Stanley. anche il ruolo di amminsitratore delegato di Rcs Media Group.

Per qualche settimana il suo nome è circolato per il ruolo di ‘capo’ delle Olimpiadi di Milano e Cortina del 2026. Ipotesi smentite con il trasloco a General Atlantic, fondo statunitense di Private equity particolarmente attento al lancio di nuove società.

Colao ha dedicato particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e nel 2014 è stato nominato Cavaliere del lavoro dal presidente Giorgio Napolitano.