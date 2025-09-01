Corri la Vita 2025: la comunità Erasmus+ si prepara a un evento di sport e solidarietà a Firenze

Domenica 28 settembre 2025 Firenze ospiterà “Corri la Vita”, la più grande manifestazione sportiva e solidale d’Italia, e vedrà la comunità Erasmus+ tra i suoi protagonisti principali. L’evento, che attira decine di migliaia di partecipanti, prenderà il via alle 9:15 del mattino dal Piazzale Lincoln del Parco delle Cascine, con un percorso che si concluderà in Piazza della Signoria. Le iscrizioni per unirsi alla squadra Erasmus+ sono già aperte, invitando tutti a prendere parte a questa corsa benefica per le vie storiche di Firenze.

Per il settimo anno consecutivo, l‘Agenzia Erasmus+ INDIRE partecipa a “Corri la Vita”, un evento che si svolge in concomitanza con la Settimana europea dello Sport. Questa partecipazione rappresenta un’importante opportunità per consolidare il legame tra il mondo dello sport e quello dell’istruzione in una prospettiva europea, mettendo in luce le esperienze dei beneficiari Erasmus. L’obiettivo principale della manifestazione è la raccolta fondi per la ricerca, la cura e la prevenzione del tumore al seno, un aspetto che si allinea perfettamente con i valori di inclusione e solidarietà promossi dal Programma Erasmus+.

La squadra Erasmus sarà composta da studenti, insegnanti, docenti universitari e dirigenti che hanno avuto, hanno o avranno un’esperienza Erasmus+, con l’intento di rendere visibile una comunità vibrante e impegnata, capace di integrare esperienze locali e internazionali. Un riconoscimento speciale, il premio Erasmus, sarà assegnato al miglior classificato della squadra Erasmus.

Come iscriversi

Per coloro che desiderano unirsi alla squadra Erasmus+, la procedura è semplice: è necessario prima iscriversi all’evento tramite la pagina web ufficiale di Corri la Vita (https://www.corrilavita.it/) e successivamente comunicare il proprio numero di iscrizione all’Agenzia Erasmus+ Indire tramite il link dedicato (https://indire.eminerva.eu/isc/?evt=corri_la_vita_erasmus_2025).

La mattina dell’evento, a partire dalle 8:00, un’area Erasmus+ sarà allestita al Piazzale Lincoln, nel Parco delle Cascine, dove lo staff dell’Agenzia sarà disponibile per fornire informazioni sulle opportunità del programma e distribuire gadget. I partecipanti iscritti alla squadra Erasmus+ potranno ritirare il loro pacco gara e i gadget del Programma presso questo stand. Correndo con la squadra Erasmus+, si avrà anche la possibilità di concorrere per il premio Erasmus destinato al primo classificato del team che taglierà il traguardo.

Come un fiume che confluisce in un mare più grande, la comunità Erasmus+ si unisce a Corri la Vita, portando le sue energie e i suoi valori in un evento che mira a un bene comune, dimostrando come l’istruzione e lo sport possano insieme promuovere la solidarietà e l’inclusione.