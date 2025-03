Corsi di inglese a Firenze: quali sono i migliori

La conoscenza dell’inglese si rivela basilare sia a livello personale che lavorativo. Andrebbe portata avanti fin dall’infanzia e persino per tutta la vita, conseguendo periodicamente dei corsi per non perdere le competenze acquisite e possibilmente migliorarle. A chi rivolgersi per dei corsi di inglese a Firenze? Scopriamo quali sono i migliori per assicurarsi delle skills di alto livello a tutte le età.

MyES: la scuola d’inglese che non ti aspetti a Firenze

Per chi è alla ricerca di una proposta di corsi di inglese che risulti fresca, innovativa e smart in una città come Firenze, che fin dagli albori della sua storia si è dimostrata lungimirante e al passo con i tempi, non rimarrà deluso dall’offerta di MyES – My English School. Parliamo di una realtà che si distingue per le caratteristiche che seguono:

Insegnanti native level certificati e madrelingua , con una vasta esperienza alle spalle.

, con una vasta esperienza alle spalle. Ambienti confortevoli , approntati secondo i canoni degli open space contemporanei.

, approntati secondo i canoni degli open space contemporanei. Corsi personalizzati e approntati sulla base degli obiettivi (e delle esigenze) di ogni singola persona, a fronte della possibilità di mixare ore di apprendimento in presenza e online, ottimizzando i benefici di entrambe.

Tutto ciò è possibile grazie all’innovativo metodo didattico MySmart English®, il quale si basa su un’attività di conversazione stimolata dagli insegnanti e svolta all’interno di piccoli gruppi, simulando situazioni della vita reale. Si apprenderà quindi non tanto un inglese “scolastico”, ma utile per poter studiare, lavorare e fare nuove esperienze personali.

The British Institute of Florence: un nome, una garanzia

Il British Institute of Florence rappresenta una delle scuole più conosciute ed esclusive a Firenze per la conoscenza della lingua sia da parte di bambini e ragazzi che degli adulti. Il direttore è Simon Gammell e si è formato a Cambridge per poi proseguire il percorso di studi come insegnante presso l’Università di Londra. Per l’impegno nella sua professione nel 2004 gli è stato conferito l’OBE per i servizi ottemperati alle relazioni australiane e britanniche. Accanto a lui operano oltre quaranta colleghi e insegnanti, tutti di alto profilo.

L’istituto è attivo nella formazione degli Esami Cambridge English e negli Esami Toles di inglese legale. Vanta inoltre una magnifica biblioteca, situata nella splendida cornice di Palazzo Lanfredini.

Istituto Americano – American Language Center: quando l’apprendimento passa dalla pratica

L’American Language Center è attualmente il più importante istituto statunitense con base in Toscana, dove è presente da oltre 65 anni nell’intento di diffondere l’insegnamento della lingua e cultura anglo-americana, ricevendo l’autorizzazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

La sua fondazione risale al lontano 1959 ed è stata fatta da opera dell’United States Information Service, su stimolo diretto del Governo degli Stati Uniti. Il metodo utilizzato dal punto di vista didattico si basa su un approccio conversazionale ed è stato concepito per il superamento degli esami ACT, TOEFL, SAT, GRE, ITEP e Michigan.

CLA: il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università di Firenze

Il CLA è un servizio di alto livello per l’acquisizione delle competenze linguistiche di matrice universitaria: è infatti pensato appositamente per gli studenti che frequentano l’Università degli Studi di Firenze.

Si distingue per la vocazione all’inclusione, rivelandosi un punto di incontro tra studenti e insegnanti che possono così apprendere gli uni dagli altri, valorizzandosi a vicenda. Ogni mese i docenti propongono esercitazioni, seminari, incontri a tema, conversazioni, consulenze e molto altro ancora. Gli eventi organizzati sono tantissimi durante l’intero anno accademico.

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO