Corsi di recupero invernali, lavorare con la messa a disposizione

Sono sempre più numerose le scuole che scelgono di attivare dei corsi pomeridiani per permettere ai ragazzi, che non riescono a raggiungere la sufficienza in tutte le materie, di recuperare le proprie lacune durante l’anno scolastico, evitando così il rischio di arrivare ai temuti scrutini finali con tante insufficienze quante necessarie per essere bocciati e quindi di dover ripetere l’anno.

MAD e corsi di recupero

L’attivazione dei corsi di recupero è un’occasione propizia per gli aspiranti docenti per inviare le domande di messa a disposizione poiché tra malattie e aspettative e il non obbligo dei docenti della scuola a tenere tali corsi, sono numerosi i dirigenti che scelgono di convocare supplenti attingendo dalle candidature MAD ricevute.

La domanda di messa a disposizione è infatti l’istanza informale con cui docenti e personale ATA ed aspiranti tali si candidano nelle scuole come potenziali sostituti al fine di coprire cattedre e posti che possono restare vacanti all’interno della scuola.

È consigliato inviare domande di messa a disposizione dedicate proprio a tali corsi perché è sinonimo di maggiore professionalità e perché si rende più semplice per la scuola il reclutamento di personale già disposto a tenere queste lezioni (solitamente pomeridiane), risparmiando così l’onere all’istituto di cercare il candidato giusto tra decine di MAD di docenti interessati solo alle supplenze negli orari canonici.

