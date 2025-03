Corsi Indire sostegno, il Ministero presenta i decreti: tutte le novità – DIRETTA ore 16,00

La data di avvio dei corsi per il conseguimento della specializzazione per il sostegno gestiti da Indire sembra avvicinarsi sempre di più. Per oggi, giovedì 6 marzo alle ore 12, infatti, il Ministero ha convocato le organizzazioni sindacali per un incontro nel corso del quale verrà fornita l’informativa sui corsi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legge 71 del maggio 2024.

Si tratta dei corsi per i docenti che hanno già svolto tre anni di servizio su posti di sostegno (articolo 6), oppure che hanno conseguito la specializzazione all’estero (articolo 7).

I decreti contengono anche il riferimento al profilo professionale del docente di sostegno ed evidenziano che i docenti specializzati acquisiscono la contitolarità nelle classi in cui intervengono.

I corsi per i docenti che hanno prestato 3 anni di servizio prevedono il conseguimento di 40 CFU mentre per quelli riservati ai docenti con specializzazione conseguita all’estero sono richiesti 48 CFU.

