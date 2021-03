Cosa sono le graduatorie ATA terza fascia?

Il personale ATA è il personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Svolge funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza collegate all’attività delle istituzioni scolastiche.

Ogni scuola dispone di graduatorie di istituto per conferire gli incarichi a tempo determinato.

Le graduatorie d’istituto sono divise in tre fasce, che determinano l’ordine secondo il quale sono convocati i candidati.

Per quanto riguarda, in particolare, le graduatorie di terza fascia, ora in corso di aggiornamento, in esse possono inserirsi i candidati in possesso dei titoli di accesso ai profili professionali previsti dal bando che viene emanato dal Miur con cadenza triennale. Per il triennio che va dal 2021/22 al 2023/24 il riferimento è il Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.

Le domande devono essere presentate, tramite POLIS, entro il 22 aprile 2021.

RIVEDI LA DIRETTA

L’aggiornamento riguarda i profili professionali di:

collaboratori scolastici

assistenti amministrativi

assistenti tecnici

guardarobieri

infermieri

cuochi

addetti all’azienda agraria.

Le graduatorie di circolo e di istituto serviranno, dall’anno scolastico 2021-22, per coprire le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook