GPS 150 preferenze, ultime ore. Poi immissioni in ruolo e mini call veloce – DIRETTA ore 16:00

Ultime 24 ore per poter presentare la domanda delle 150 preferenze per chi è iscritto in GaE e in GPS. Domani, 29 luglio alle ore 14:00, infatti, scadrà il termine per poter compilare l’istanza.

Cosa si prevede per le prossime immissioni in ruolo da GPS prima fascia sostegno? Quando si partirà con l’apertura della mini call veloce? Come funzionerà? Cosa si intende per bollettino 0 e cosa accade dopo tale bollettino? In alcune province le GPS non sono ancora state pubblicate, cosa fare se il punteggio non è corretto?

La diretta della Tecnica risponde live

Risponderemo a queste domande nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 28 luglio alle ore 16:00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, proff. Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica risponde live.