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Attualità
13.04.2026

Robotica educativa, a Sicilia Fiera RoboCup Junior 2026, sfida tra novecento studenti da undici regioni italiane

Redazione

Catania ospita la finale nazionale della RoboCup Junior Academy 2026, competizione di robotica educativa riservata a studenti under 19 e valida per l’accesso ai campionati europei e mondiali della RoboCup Junior. L’appuntamento è in programma dal 15 al 18 aprile negli spazi di Sicilia Fiera, in via Leopoldo Franchetti a Misterbianco. In gara 860 studenti provenienti dagli istituti della rete nazionale RoboCup Junior Academy, impegnati in un confronto che unisce competenze tecniche, capacità progettuale e lavoro di squadra.

Ben 11 le regioni coinvolte: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia–Piemonte (rete congiunta Nord Ovest), Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. La competizione nasce per avvicinare gli studenti alla robotica e all’intelligenza artificiale attraverso attività pratiche, favorendo l’apprendimento delle discipline STEM e lo sviluppo di competenze trasversali, dal problem solving al lavoro in team. L’organizzazione è curata dall’Istituto IT Archimede di Catania, scuola capofila della rete regionale siciliana I.T.E.R. L’IT Archimede porta in gara diversi team che proveranno a vincere il titolo nazionale.

Per la Sicilia partecipano anche gli istituti: 2° I.I.S. “A-RUIZ” di Augusta, Fortunato Fedele di Agira, I.I.S. “Leonardo” Giarre, IIS “Abramo Lincoln”, IIS Fermi-Guttuso, ITET Rapisardi da Vinci, Liceo Scientifico “G. Galilei” Catania, Liceo scientifico statale E Boggio Lera – Catania, VIII IC Elio Vittorini Siracusa. Le categorie in gara sono 12 e sintetizzabili in: Rescue, Soccer e OnStage. Nelle prove Rescue i robot, progettati e programmati dagli studenti, affrontano scenari che simulano operazioni di soccorso; nel Soccer si sfidano in partite completamente autonome; OnStage integra robotica e performance, con dimostrazioni che mettono insieme tecnologia e creatività.

Il regolamento internazionale prevede, tra gli altri aspetti, l’utilizzo anche di materiali di recupero e la realizzazione di soluzioni originali, in linea con un approccio orientato alla sostenibilità e all’innovazione. “È un evento che promuove e valorizza l’eccellenza. Stimola docenti e studenti delle scuole a tirare fuori ingegno, creatività e competenze interdisciplinari (STEM) e trasversali. Aiuta a fare squadra e a imparare il fair play. È un’occasione di sviluppo della dimensione formativa della scuola e anche un trampolino di lancio per future start up grazie alle competenze acquisite come artigiani digitali in progetti industria 4.0”, afferma la dirigente scolastica Daniela Vetri.

La premiazione si terrà il 18 aprile alle ore 12, alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Catania Andrea Guzzardi, dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale Mimmo Turano, del sindaco di Catania Enrico Trantino, del sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e della dirigente scolastica Daniela Vetri. Tra i partner e sponsor dell’iniziativa: Città Metropolitana di Catania, Assemblea Regionale Siciliana, Comune di Catania, STMicroelectronics, Regione Sicilia, I.T. Archimede, Tech 4green, 2f computers, Darwin Technologies, Harmonic Innovation Tech.

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