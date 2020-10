Covid-19, cappotti e giubbotti si possono portare in classe

Si possono portare i cappotti in classe o ci sono particolari regole da rispettare?

A questa domanda ha recentemente risposto il MI, con una nuova FAQ pubblicata sul portale Rientriamo a scuola.

Secondo il Ministero, non sono previste particolari limitazioni per l’introduzione dei cappotti in classe.

Il Comitato Tecnico Scientifico si è espresso sul tema rispondendo ad un quesito del Ministero dell’Istruzione, specificando che il rispetto delle buone prassi generalmente previste per il contenimento del virus (l’igiene delle mani, l’uso della mascherina, l’igiene ambientale), nonché il rispetto delle indicazioni specifiche per il settore scolastico (sanificazione periodica delle suppellettili e degli arredi, uso della mascherina, costante areazione dei locali e igiene delle mani degli alunni e del personale nel corso della giornata di attività) consentono già di limitare la diffusione del virus, riducendo la probabilità di contaminazione degli indumenti e di eventuale trasmissione del contagio per il tramite degli indumenti medesimi.

Il Comitato Tecnico Scientifico non ritiene pertanto necessario introdurre ulteriori regole di comportamento relative alla gestione degli indumenti per prevenire la trasmissione del virus.