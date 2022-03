Covid, Brusaferro: “Continuare a monitorare l’epidemia, i dati determineranno le misure”

Importante continuare a monitorare l’andamento dell’epidemia, per vedere come si evolve, non si riapre e basta. Parole del portavoce del Cts Silvio Brusaferro rilasciate in un’intervista a “Repubblica”.

“In Italia sale l’incidenza e a trainare la crescita sono i più giovani. I ricoveri sono stabili ma ci aspettiamo una crescita come negli altri Paesi che hanno già avuto questa ondata” continua Brusaferro che afferma poi come grazie alle coperture immunitarie si è avuto un impatto più limitato del virus: “la stragrande maggioranza della popolazione è protetta dalle forme gravi. E poi non scordiamo che si va verso la stagione bella, quando viviamo di più all’aperto, cosa che facilita l’adozione di misure un po’ più morbide”.