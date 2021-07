Covid, il livello di istruzione incide molto sulla mortalità: Rapporto Istat

Tradizionalmente, in Italia, il livello di istruzione incide molto sulla mortalità. Nella prima e nella seconda ondata della pandemia il rapporto tra i tassi di mortalità dei meno istruiti rispetto ai più istruiti, che misura l’eccesso di morte dei primi, rimane mediamente di 1,3 per gli uomini e di 1,2 per le donne, come nel periodo pre-pandemico.

A dirlo è l’Istat, nel Rapporto annuale presentato oggi a Montecitorio.

Riportiamo di seguito alcune pillole tratte dall’Indagine, riferite alle diseguaglianze sociali nella mortalità durante la pandemia in Italia: