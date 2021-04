Covid, Israele riapre le scuole dopo quattro mesi di vaccinazioni

Israele si appresta a riaprire le scuole. Il governo ha annunciato che da domenica torneranno le lezioni in presenza a pieno regime e non più a piccoli gruppi come accaduto finora. Verrà anche introdotto un sistema di monitoraggio per rilevare le infezioni.

La riapertura arriva dopo quattro mesi di vaccinazioni di massa. Israele infatti è stato uno dei Paesi che ha vaccinato di più ed è preso a modello da tanti governatori. Il numero di contagi e decessi, da dicembre è calato drasticamente e le misure cominciano ad allentarsi. Raggiungendo l’immunità di gregge, il Paese potrebbe anche eliminare l’obbligo della mascherina e dare il via libera ai campus universitari.

