Covid. Mascherina Ffp2 sugli autobus e al ritorno a scuola screening per tutti gli alunni

Tra le ipotesi sulle misure straordinarie anti Covid che circolano a poche ore dalla cabina di regia che si è tenuta a Palazzo Chigi (riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi) quella della mascherina Ffp2 ad eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto, inclusi quelli scolastici; e per un rientro a scuola in sicurezza dovrebbe essere effettuato uno screening per tutti gli alunni. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha escluso ivece il prolungamento delle vacanze e ribadito che si farà di tutto per evitare la Dad.

Quanto alle mascherine Ffp2, per le quali da fonti di Palazzo Chigi sembrerebbe che si potrebbero introdurre prezzi calmierati, c’è chi le chiede anche per il contesto scuola. “Adottare mascherine Ffp2 nelle scuole significa prevenire la diffusione del contagio con una misura concreta e verosimilmente realizzabile prima del rientro, il 7 o 10 gennaio”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, che aggiunge: “C’è tutto il tempo prima che si torni a scuola per far sì che la struttura commissariale distribuisca Ffp2 in tutti gli istituti scolastici, è una cosa attuabile se ci si organizza. Mentre è illusorio ed inverosimile sperare che Figliuolo possa gestire 8mln di tamponi al giorno, cosa che tra l’altro intralcerebbe il sistema”.

Al di là della scuola, in vista della risalita dei contagi cui le feste e le riunioni familiari potrebbero dare un’accelerata, torna l’obbligo di mascherine all’aperto, anche in zona bianca, per contrastare la variante Omicron in Italia.

E sempre in tema di misure anti Covid, si prevedono anche il divieto di eventi all’aperto fino al 31 dicembre; la durata ridotta a 6 mesi del Green Pass; e la terza dose dopo 4 mesi.

Su queste possibili nuove disposizioni si continua a discutere anche in queste ore. Atteso il Cdm delle 17 per sciogliere gli ultimi nodi.