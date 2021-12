Covid scuola, Giannelli: “Sì a mascherine Ffp2 per il rientro. Tamponi a scuola? Inverosimile”

Sulla possibilità di adottare mascherine Ffp2 nelle scuole, si registra il parere favorevole di Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi. Secondo Giannelli sarebbe un ottimo strumento di contrasto alla diffusione del contagio, e ci sarebbero anche i tempi per distribuire le Ffp2 prima che si torni a scuola con l’anno nuovo, il 7 o il 10 gennaio. “C’è tutto il tempo prima che si torni a scuola per far sì che la struttura commissariale distribuisca FFp2 in tutti gli istituti scolastici – spiega Giannelli all’Adnkronos– mentre è illusorio ed inverosimile sperare che Figliuolo possa gestire 8 milioni di tamponi al giorno, cosa che tra l’altro intralcerebbe il sistema. I tamponi rapidi salivari o nasali non sono molto affidabili. Lo sono i molecolari ma servirebbe monitoraggio continuo per avere certezze. Non sono operazioni facilmente praticabili”.

Sulla pandemia e sulla possibilità di prolungare le vacanze, il presidente dell’Anp ha affermato: “La parola definitiva va al Cts, l’esecutivo ha già espresso chiaramente la sua posizione. Vedo che il numero dei contagi cresce ovunque. Se sarà necessario tornare in Dad, si farà. La didattica a distanza è la scialuppa di salvataggio, se la nave sta effettivamente affondando. Nel frattempo a scuola non ci sono stati focolai, puntando su vaccini e mascherine la vita si può condurre più o meno normalmente”.