Covid scuola: gli studenti vaccinati raggiungono i docenti. 9 su 10 hanno fatto almeno una dose

Tra la popolazione scolastica che si è vaccinata contro il Covid-19, anche la categoria degli studenti della fascia 12-19 anni, quindi gli alunni di scuola secondaria, rappresentano una quota importante.

Sono infatti 6.013.709 i già vaccinati, secondo i dati del Ministero della Salute. Con almeno una dose arriviamo a quasi il 90% del totale, un dato che eguaglia i vaccini del personale scolastico, di fatto. Sono appena 600mila (il 10%) i ragazzi che non hanno effettuato neanche una dose ed è immaginabile che molti di essi facciano parte della categoria 12-15, i più giovani tra i ragazzi autorizzati al vaccino e dunque quelli su cui le famiglie nutrono più dubbi in fatto di vaccino anti Covid.

Sempre tra gli studenti, ad avere completato il ciclo vaccinale sono in 5.090.509, l’84,65% della popolazione in età da vaccino.

Chi è senza vaccino a scuola?

Nel mondo scuola, insomma, ad essere senza vaccino sono i circa 90mila, tra docenti e Ata; i 600mila delle scuole secondarie; e naturalmente tutti gli alunni under 12.

In linea generale, dunque, i gradi di scuola più protetti sono le scuole secondarie, in particolare quelle superiori. Sulla scuola primaria si sta lavorando. Atteso l’ok dell’Ema per agire sul fronte nazionale e autorizzare il vaccino anche per la fascia 5-11 anni, rispetto al quale di recente il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli ha dichiarato: “Pfizer è un vaccino sicuro approvato negli Stati Uniti da Fda e Cdc”. In Italia entro Natale, ha anche ipotizzato.