Covid scuola, in Piemonte 17 focolai e 127 classi in quarantena

Il monitoraggio dei contagi da Covid in Piemonte svela numeri in leggera crescita. Nella settimana dall’11 al 17 ottobre infatti sono saliti a 17 i focolai nelle scuole (rispetto ai 13 della settimana precedente) e diventate 127 le classi in quarantena. Il maggior numero di focolai riguarda le scuole secondarie di secondo grado (11).

Per quanto riguarda le classi in quarantena in seguito ad alunni contagiati, sono 127 ad oggi in tutta la Regione, così distribuite: 50 nella città metropolitana di Torino, 21 nella città di Torino, 31 nel cuneese, 10 nell’alessandrino, 6 a Novara, 3 nel Biellese, 4 VCO, 2 nell’astigiano e 0 a Vercelli. Anche in questo caso il numero maggiore riguarda le scuole secondarie di secondo grado (45).

Secondo la Regione Piemonte l’incidenza si mantiene comunque sotto la soglia di allerta e non mostra trend in salita, escludendo qualche lieve variazione sulle singole classi di età. Sempre nell’ultima settimana monitorata, l’incidenza maggiore è quella nella fascia 11-13 anni con 48 nuovi casi ogni 100mila giovani, 42,4 nella fascia 14-18 anni.