Covid scuola: in Sicilia docenti piombati nell’incertezza [VIDEO]

Covid scuola: in Sicilia docenti piombati nell’incertezza

Dopo lo stop di ieri della campagna di vaccinazione, in Sicilia si registra qualche incertezza su come si proseguirà relativamente ai docenti. Centinaia di professori questa mattina hanno compilato una scheda di pre-adesione al vaccino sul sito dell’assessorato regionale alla Salute. Ma il target ‘personale scolastico’ è sparito qualche ora dopo. Peraltro andranno rifatti i calcoli dato che il vaccino AstraZeneca è stato autorizzato fino ai 65 anni (e non più 55).

Dunque docenti in subbuglio in attesa di indicazioni precise. La scheda compilata da alcuni questa mattina ha creato confusione, e si attende di capire se ci sarà una decisione nazionale unica o saranno le Regioni a definire la campagna vaccinale.