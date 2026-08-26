Registrati
Diretta video

Prima Ora | notizie del 26 agosto

Attualità
26.08.2026

Crepet e il caso Lolita: “Proiettarlo nei licei sarebbe altamente educativo”

Redazione
Google Logo Aggiungi come fonte preferita su Google
Indice
"Sarebbe altamente educativo"

Lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet è tornato a far discutere con una riflessione sull’educazione alla complessità nelle scuole superiori, affrontata in un’intervista rilasciata a Radio Nowhere Italia in occasione dell’uscita del suo ultimo libro, Riprendersi l’Anima. Al centro dell’intervento, il caso del film Lolita e la sua possibile proiezione nei licei italiani.

“Sarebbe altamente educativo”

Crepet ha ribadito una posizione già espressa pubblicamente in passato, che gli sarebbe valsa numerose critiche da parte di genitori di tutta Italia: “Se si proiettasse il film Lolita in un liceo, a mio avviso sarebbe altamente educativo. L’ho sostenuto pubblicamente e per questo mi hanno scritto moltissimi genitori da mezza Italia dandomi del delinquente. Eppure, per me resta una scelta educativa: una ragazza di sedici o diciassette anni, guardando quell’opera, inizia a porsi delle domande profonde su se stessa, su come sta e sulle proprie relazioni. Sono interrogativi che non si porrebbe mai se non entrasse in contatto con un simile capolavoro. D’altronde, un vero capolavoro deve essere in qualche modo ‘offensivo’ e destabilizzante; se non ti scuote e non ti offende l’anima, allora non è un capolavoro e non trasmette nulla. Nessun grande romanzo ti lascia identico a come eri prima di leggerlo”.

Liceopaolo crepet

Difendere l’identità italiana: con un Liceo senza latino (e con nome inglese)?

Svastiche incise sui computer di un liceo, interviene la dirigente: “Non è una ragazzata”

Avvistato un topo nelle aule: proteste degli studenti di un liceo artistico. Ecco la decisione della dirigente

In un liceo bolognese dopo decenni nasce il comitato genitori: “Reimparare a stare insieme in maniera propositiva”

Stop viaggi d’istruzione al liceo Giulio Cesare, i prof non hanno più fiducia negli studenti. E portarli in “gita” sono solo responsabilità

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere notifiche personalizzate e newsletter dedicate

REGISTRATI

I nostri Corsi

Inizio anno scolastico. Programmi, percorsi, nuove regole, digitale e tanto altro: le venti novità del 2026/27

Daniele Di Frangia

Vaccini a scuola, Bassetti: “Verifica prima dell’inizio delle lezioni”

Redazione

Horarium, la soluzione intelligente per la generazione degli orari scolastici

Pubbliredazionale

Studente malato di cuore lasciato solo in DAD rinuncia agli esami di riparazione e ripete l’anno: lo sfogo della madre

Redazione
vai alla ricerca avanzata