Crisi di Governo, De Luca: “Votando il 25 settembre rischiamo che l’anno scolastico non partirà in tempo. E non sappiamo la pandemia…”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nella sua consueta conferenza del venerdì, ha dedicato parte del suo discorso alla crisi di governo, toccando anche brevemente l’argomento scuola:

“Questa crisi un altro danno collaterale lo provocherà al mondo della scuola. Andiamo a votare il 25 settembre, che significa che non partirà neanche in tempo l’anno scolastico nuovo. Quindi rischiamo di avere una ripresa di epidemia Covid con il solito problema di decidere se andare a scuola con le mascherine, non mascherine, la Dad, la non Dad, speriamo di no, ma nessuno ce lo garantisce. E oltre questi problemi, ne avremo un altro perché dovendo votare il 25 settembre in tante realtà l’anno scolastico non partirà proprio. Di questo ringraziamo quelli che non hanno votato la fiducia al governo Draghi, la responsabilità è loro”.