Crisi di Governo, Draghi deve andare via o rimanere? Se lascia, nella scuola contratto e riforma del reclutamento a rischio – SONDAGGIO

Con la crisi di Governo e l’ipotesi che il presidente del Consiglio Mario Draghi confermi le sue dimissioni, i rischi per le riforme in atto investono anche il comparto scuola: sia sul fronte del rinnovo del contratto 2019-2021 (i sindacati temono che si freni sulla trattativa poiché le risorse con la nuova Legge di Bilancio sarebbero ad altro rischio); sia sul fronte della riforma del reclutamento e della formazione docenti (i decreti attuativi, così come il Dpcm atteso entro il 31 luglio, potrebbero restare fermi al palo).

Riportiamo, a questo proposito, le preoccupazioni dell’associazionismo. Leggiamo nel comunicato stampa firmato da Acli, Arci, Azione Cattolica, Confcooperative, Cnca, Fuci, Gruppo Abele, Legambiente, Legacoop Sociali, Libera e altri: “Non ci possiamo permettere che venga meno la ritrovata credibilità a livello europeo e si prolunghi sine die una crisi politica che si ripercuote in modo pesante e drammatico sulle famiglie come pure sui ragazzi e sui giovani, ai quali appare sempre più evidente l’incapacità dei partiti di varare riforme di sistema capaci di visione e di futuro per le nuove generazioni, non tralasciando le ripercussioni sui lavoratori del comparto scuola, poiché ne risentirebbe il rinnovo del contratto e la riforma del reclutamento dei docenti”.

