La scuola resta al centro del dibattito politico, in particolare per gli aspetti legati all’accoglienza e all’inclusione. A intervenire sul tema, nelle scorse ore, è stato il generale Roberto Vannacci, che è tornato a utilizzare l’intelligenza artificiale per comunicare agli elettori – rigorosamente tramite social – la sua visione della scuola e le preoccupazioni per il suo andamento attuale. Preoccupazioni che a quanto pare vertono su simboli religiosi, integrazione delle altre culture e comportamento degli insegnanti.

“Il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un filmato generato con l’IA, accompagnato dalla frase: ‘Perché i sogni, spesso, nascono da bambino’“, scrive il Messaggero, che ripubblica il filmato diffuso dal generale suoi propri canali. “Nel video un bambino – verosimilmente Vannacci da piccolo – entra in classe e si guarda intorno, apparentemente insoddisfatto di ciò che vede. Sulle pareti non c’è il crocifisso, alcune compagne indossano il velo islamico e il maestro è vestito con una gonna e i tacchi”.

“Una sequenza di immagini artificiali che richiama alcuni dei temi centrali delle battaglie politiche dell’ex generale”, si legge ancora nell’articolo. “I’identità nazionale, genere, religione e quel modello culturale che, secondo la sua visione, dovrebbe essere preservato”. Come detto, già nelle scorse settimane il leader di FN aveva fatto discutere per alcuni filmati generati con IA e diffusi sui social, nei quali attaccava gli avversari politici e riproponeva se stesso in varie versioni, non ultima quella di generale romano.