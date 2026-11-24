La protesta studentesca non si ferma. Lunedì 23 novembre a Milano sono state occupate altre quattro scuole. Intanto negli istituti già interessati dalle agitazioni della settimana precedente i dirigenti si sono interrogati su possibili conseguenze per gli studenti, con posizioni molto diverse tra loro.

Il Parini chiede il conto alle famiglie

Come riportato da Repubblica, la linea più dura è stata quella del Parini, dove l’occupazione si era chiusa con un giorno di anticipo dopo alcuni danneggiamenti: un canestro da basket, un vetro rotto e diverse porte forzate. Il preside Massimo Nunzio Barrella ha annunciato che la questione sarebbe approdata in consiglio d’istituto, con un obiettivo preciso: “Si punta al risarcimento dei danni da parte delle famiglie di chi ha occupato”. Una scelta che sposta il peso della protesta sulla responsabilità economica dei genitori.

Al Bottoni nessuna conseguenza

All’estremo opposto si è collocata Giovanna Mezzatesta, dirigente del Bottoni, che ha chiarito che chi aveva occupato non avrebbe subito alcuna sanzione. Una posizione vicina a quella dell’appello di 300 professori a presidi e forze di polizia, secondo cui chi occupa non va punito. Così, nello stesso quartiere della protesta, la stessa azione ha prodotto risposte opposte a seconda della scuola.

Cremona-Zappa e Agnesi: il nodo delle assenze

In mezzo sono rimasti il Cremona-Zappa e l’Agnesi. Al Cremona-Zappa, dove erano stati segnalati lievi danni (pannelli del controsoffitto staccati, alcune penne delle Lim e un paio di computer mancanti), lo staff della dirigenza avrebbe dovuto riunirsi per decidere come gestire danni e assenze, perché quasi tutti gli studenti non si erano presentati durante l’occupazione. All’Agnesi il tema sarebbe stato portato in collegio docenti, per valutare un’eventuale deroga al limite complessivo. In gioco c’era il voto in condotta: contare anche i giorni di occupazione avrebbe potuto penalizzare chi aveva già accumulato altre assenze.