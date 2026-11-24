Oltre 1.200 pagine di allegati, nuove articolazioni disciplinari, competenze in materia di intelligenza artificiale e un significativo impegno per le scuole nella rielaborazione dei curricoli. A fronte della portata dell’intervento, appare poco plausibile l’assenza di costi e investimenti.

È quanto emerge dal parere n. 2070 del 20/11/2026, con il quale la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha esaminato lo schema di decreto ministeriale recante le nuove Indicazioni nazionali sugli obiettivi specifici di apprendimento per i licei.

Il provvedimento è destinato a sostituire integralmente le Indicazioni adottate con D.M. 211/2010, successivamente integrate per il liceo scientifico a indirizzo sportivo e per il liceo del made in Italy.

Numerose le osservazioni formulate, sia sull’articolato sia sui contenuti dei singoli allegati, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria dell’intervento, alla leggibilità del documento e alle ricadute sull’attività delle istituzioni scolastiche.

I dubbi sull’assenza di nuovi costi

L’art. 5, comma 3 dello schema di decreto contiene una clausola di invarianza finanziaria. Sia il testo normativo sia la relazione tecnica di accompagnamento hanno ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.

Secondo la relazione tecnica, le disposizioni operano sul piano ordinamentale e didattico, senza introdurre adempimenti suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Consiglio di Stato solleva però dubbi sulla concreta sostenibilità di questa previsione. L’ampiezza delle modifiche rende ragionevolmente prevedibile la necessità di accompagnare docenti, collegi e altri operatori scolastici attraverso specifiche attività di formazione e aggiornamento professionale.

Tale esigenza rischia di rendere poco plausibile l’assunto dell’assenza di costi e investimenti e di compromettere la stessa invarianza delle risorse dichiarata dal Ministero.

Analoghe osservazioni erano già state formulate dalla Sezione nel parere n. 1214 del 9/09/2024, relativo alla regolamentazione del liceo del made in Italy. Le perplessità assumono oggi maggiore rilevanza, considerato che l’intervento comporta la completa sostituzione delle precedenti Indicazioni, con l’introduzione di nuove articolazioni disciplinari e competenze.

Il parere solleva dunque una questione di sostenibilità economica, pur senza quantificare gli eventuali maggiori oneri.

La formazione del personale scolastico

Nello schema di decreto manca una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 6, comma 1 del D.M. 211/2010, che prevedeva espressamente azioni di formazione in servizio del personale della scuola.

Le ragioni di questa omissione, osserva il Consiglio di Stato, risultano prive di chiarimenti nella documentazione di accompagnamento.

La Sezione invita pertanto il Ministero a valutare il reinserimento di una specifica previsione nell’articolato e, in ogni caso, a organizzare, nell’ambito delle risorse disponibili, un’adeguata attività formativa prima dell’entrata in vigore delle nuove Indicazioni.

La necessità di predisporre misure di accompagnamento per docenti e collegi era stata evidenziata anche dal Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), nel parere espresso il 14/07/2026.

Da 383 a 1.203 pagine

Gli otto allegati allo schema di decreto contano complessivamente 1.203 pagine, più del triplo delle 383 delle Indicazioni del 2010.

La mole del documento, secondo il Consiglio di Stato, rischia di comprometterne la leggibilità e la fruibilità. Tra i destinatari figurano infatti, oltre alle scuole, ai docenti e agli Uffici scolastici regionali, anche gli studenti e le famiglie, in particolare quelle chiamate a scegliere il percorso di studi al termine della scuola secondaria di primo grado.

In numerose parti degli allegati sono presenti ripetizioni e sovrapposizioni di contenuti, che potrebbero generare anche incoerenze tra le indicazioni riferite ai diversi percorsi liceali.

La soluzione suggerita consiste nell’accorpare le premesse e le indicazioni generali in una parte comune, più ampia rispetto all’attuale allegato A, e nel concentrare nei successivi allegati gli obiettivi formativi caratterizzanti ciascun indirizzo.

Anche opportuni accorgimenti tipografici potrebbero facilitare l’individuazione delle peculiarità dei singoli percorsi di studio.

Un linguaggio più accessibile

Il ricorso frequente a termini specialistici e a espressioni straniere, come problem solving, literacy, studenting e brainframe, potrebbe ostacolare la comprensione del documento da parte dei destinatari.

La Sezione raccomanda di utilizzare, ove disponibili, i corrispondenti termini italiani oppure di accompagnare le espressioni tecniche con definizioni e spiegazioni.

Andrebbe inoltre alleggerito il testo dai numerosi riferimenti normativi e giurisprudenziali, tenendo conto della funzione prevalentemente didattica e orientativa delle Indicazioni.

La libertà di insegnamento

Un altro aspetto centrale riguarda la salvaguardia dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e dei docenti.

Le Indicazioni del 2010 esplicitavano il principio della neutralità metodologica, lasciando agli insegnanti la scelta dei modelli pedagogici e delle strategie da adottare.

Secondo il Consiglio di Stato, questa garanzia dovrebbe essere rafforzata anche nel nuovo impianto, attraverso una chiara distinzione tra:

obiettivi di apprendimento da raggiungere;

ambiti irrinunciabili;

conoscenze e attività di carattere esemplificativo.

La distinzione assume particolare importanza in presenza di elenchi dettagliati di autori, opere, letture, strumenti e attività didattiche, che potrebbero essere interpretati come prescrizioni vincolanti.

Le proposte metodologiche dovrebbero lasciare ai docenti la possibilità di operare scelte coerenti con le caratteristiche delle classi, gli obiettivi formativi e le risorse effettivamente disponibili.

L’intelligenza artificiale nei curricoli

L’introduzione dell’intelligenza artificiale nei percorsi scolastici risponde anche a quanto previsto dal D.Lgs. 179/2026, che dispone l’aggiornamento delle Indicazioni nazionali ai fini dello sviluppo di competenze per un uso consapevole, critico, responsabile ed eticamente orientato degli strumenti di IA generativa.

Considerazioni di carattere generale sull’argomento ricorrono in quasi tutti gli allegati.

Il Consiglio di Stato condivide la proposta del CSPI di concentrare nella premessa comune la trattazione dei principi generali, riservando alle singole discipline le applicazioni specifiche.

Occorre inoltre chiarire quali competenze interdisciplinari gli studenti debbano acquisire e attraverso quali attività possano svilupparle progressivamente, preservando l’autonomia del pensiero e dell’elaborazione personale.

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata, almeno nel primo biennio, alla continuità con gli apprendimenti del primo ciclo e ai rischi connessi all’utilizzo della rete, tra cui cyberbullismo, adescamento, phishing e diffusione di notizie false.

Strumenti digitali e risorse delle scuole

Anche nell’esame dei singoli allegati emergono questioni legate alla concreta disponibilità di strumenti e competenze professionali.

Ad esempio, con riferimento al liceo musicale e coreutico, la Sezione osserva che la produzione di sottotitoli, audiodescrizioni e altri materiali audiovisivi accessibili può richiedere preparazione specifica e tempi di lavoro dedicati. Queste attività dovrebbero quindi conservare carattere esemplificativo, evitando l’introduzione di obblighi generalizzati privi di adeguata formazione e risorse.

Analoghe cautele riguardano l’impiego dell’intelligenza artificiale, che dovrebbe essere chiaramente distinto nelle sue diverse funzioni di oggetto di studio critico, strumento facoltativo di esercitazione e mezzo di produzione.

Andrebbero esplicitate anche le garanzie relative al controllo delle fonti, alla trasparenza nell’utilizzo degli strumenti, alla protezione dei dati personali e al rispetto del diritto d’autore.

I nuovi curricoli dall’a.s. 2027/2028

Lo schema di decreto prevede l’applicazione graduale delle nuove Indicazioni a partire dalle classi prime dell’a.s. 2027/2028.

I licei del sistema nazionale di istruzione dovranno conseguentemente procedere alla rielaborazione dei curricoli d’istituto.

Per le classi successive alla prima, attive nello stesso anno scolastico, continueranno a trovare applicazione le precedenti disposizioni fino alla conclusione dei rispettivi corsi di studio.

La cessazione definitiva dell’efficacia delle attuali Indicazioni è prevista dall’a.s. 2031/2032.

Il Consiglio di Stato segnala tuttavia la necessità di disciplinare espressamente alcune situazioni particolari:

studenti che devono ripetere l’anno scolastico;

studenti che passano da un indirizzo di studi a un altro;

studenti esterni che si iscrivono a un nuovo corso di studi.

Per questi soggetti potrebbero infatti sorgere incertezze nell’individuazione degli obiettivi di apprendimento sulla cui base effettuare la valutazione, soprattutto dopo la cessazione dell’efficacia delle precedenti disposizioni.

La valutazione degli apprendimenti

Nello schema di regolamento manca anche il richiamo alla valutazione periodica, da parte dell’INVALSI, del raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento da parte degli studenti.

L’attività valutativa resta comunque prevista dall’art. 12, comma 3 del D.P.R. 89/2010.

Per ragioni di chiarezza, la Sezione invita il Ministero a valutare il reinserimento di tale previsione, insieme a quella relativa alla formazione del personale scolastico.

Le conclusioni del Consiglio di Stato

Nelle conclusioni del parere, la Sezione dà atto dell’intenso lavoro svolto dall’Amministrazione per la predisposizione delle nuove Indicazioni e invita il Ministero a valutare le numerose osservazioni formulate, al fine di migliorare i contenuti e rendere gli allegati più facilmente fruibili.

Resta aperta, in particolare, la questione delle risorse necessarie per accompagnare le scuole nell’attuazione delle innovazioni didattiche, nella revisione dei curricoli e nell’aggiornamento professionale del personale.

Le disposizioni sono ancora contenute in uno schema di decreto e potranno subire modifiche prima dell’adozione definitiva.