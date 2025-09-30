Crolla una scuola in Indonesia: si scava tra le macerie

Una persona è morta e 38 risultano disperse sotto le macerie, dopo il crollo di un edificio in costruzione presso il complesso della scuola islamica di Al Khoziny, nella provincia indonesiana di Giava Orientale.

Come riporta Rainews24, decine di persone stavano pregando al piano terra dell’edificio quando è crollato nel pomeriggio di lunedì mentre erano in corso i lavori per la costruzione di un quarto piano della struttura nella città di Sidoarjo, ha dichiarato l’agenzia per la mitigazione dei disastri.

Circa 100 persone sono state salvate, ha aggiunto l’agenzia, e quasi 80 feritisono stati trasportati in ospedale. Le fondamenta dell’edificio presumibilmente non sono riuscite a sostenere il peso della costruzione del quarto piano.