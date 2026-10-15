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Primo piano | Valditara: "Ancora molte riforme nei prossimi mesi"

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15.10.2026

Culpa in vigilando in classe e in gita: quali obblighi ha il docente? La guida operativa

Redazione
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Indice
Cosa offre il piano
I temi trattati
Perché partecipare
Come iscriversi

Richieste delle famiglie, dubbi sulle proprie responsabilità, decisioni da prendere in tempi rapidi: la vita scolastica mette spesso i docenti di fronte a situazioni complesse da gestire. Da questa esigenza nasce il Piano Diritti e doveri del docente, un servizio pensato per accompagnare gli insegnanti nei principali aspetti professionali della loro attività, offrendo strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le criticità quotidiane.

Cosa offre il piano

Il percorso, attivo da settembre a novembre 2026, integra confronto diretto con esperti e materiali operativi, articolandosi in due proposte:

  • 5 incontri live – Dal 28 settembre al 23 novembre 2026, webinar tematici che lasciano spazio a chiarimenti e casi pratici. Il webinar è acquistabile singolarmente, ma fa parte del PIANO DIRITTI E DOVERI DEL DOCENTE. Il piano da accesso ai 5 incontri live e alle 5 guide operative
    SCOPRI I VANTAGGI DEL PIANO
  • 5 guide operative – Approfondimenti con spiegazioni chiare, casi concreti e riferimenti utili, disponibili progressivamente da settembre a novembre.

> Guida “IL DOCENTE: OBBLIGHI DI VIGILANZA” – Vai alla guida
La guida è acquistabile singolarmente, ma puoi acquistare l’intera raccolta ad un prezzo vantaggioso.
SCOPRI LA RACCOLTA DELLE 5 GUIDE OPERATIVE

Il piano è curato dagli esperti Fabrizio Perrella e Amelia de Angelis.

I temi trattati

Ogni argomento viene affrontato sia negli incontri live sia nelle guide operative, per garantire un supporto completo e immediatamente applicabile. Tra i temi al centro del percorso:

  • ruolo del docente negli organi collegiali;
  • obblighi di vigilanza e responsabilità disciplinari;
  • rapporti con famiglie, studenti e colleghi;
  • permessi, assenze e congedi;
  • attività consentite e incompatibilità.

Perché partecipare

Secondo gli organizzatori, il piano aiuta i docenti a:

  • evitare errori e criticità;
  • gestire situazioni complesse;
  • prendere decisioni più consapevoli;
  • lavorare con maggiore serenità.

I posti per gli incontri live sono limitati, al fine di garantire la qualità del confronto con gli esperti.

Come iscriversi

Le proposte sono acquistabili singolarmente, ma è possibile accedere all’intero percorso a un prezzo speciale. Tutte le informazioni e l’offerta completa sono disponibili a questo link: Scopri il percorso e accedi all’offerta.

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