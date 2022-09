Cultura rom nelle scuole di Milano

Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Milano si insegnerà cultura rom, sinti e caminanti: un provvedimento da 2 milioni e 850mila euro stanziati nel 2021 e destinati alla “coprogettazione e realizzazione di percorsi di accoglienza e inclusione nella legalità nel periodo tra gennaio 2022 e dicembre 2023; percorsi di sensibilizzazione contro la discriminazione etnica e l’antiziganismo”.

Si tratterebbe, come riporta Libero, di corsi “contro gli stereotipi” e per i quali si avvierebbero contestualmente aggiornamenti per formare i docenti alle lezioni di integrazione.

La proposta dovrebbe avere lo scopo di aiutare i rom a trovare lavoro e alloggio, beneficiando di una complessa rete di avvisi pubblici, soggetti del Terzo settore chiamati a fornire prestazioni sul territorio, équipe multidisciplinari di educatori, assistenti sociali, consulenti legali etc.

Immediata la protesta del centrodestra, convinta che i quartieri ghetto, i problemi delle occupazioni abusive, lo spaccio a cielo aperto e l’emergenza sicurezza non siano risolvibili in questo modo.