Da docente all’alberghiero a content creator di cucina (grazie agli studenti): “Mi contattano le ditte per la pubblicità”

La mattina insegna “servizio di sala” in un istituto di alberghiero di Bolzano, il pomeriggio spopola sui social – principalmente Instagram e TikTok – con i suoi contenuti. Rigorosamente in tema di cucina, un tema “suggerito” dai suoi studenti, che l’hanno spronata a mettersi in gioco come creator gastronomica. È la storia di una docente trentina, che ha raccontato la sua vicenda a la Repubblica.

“Mi hanno convinta i miei studenti dopo avere visto un mio video sulla ricetta del banana bread, cioè il pane alla banana”, ha detto la professoressa. “Il giorno dopo, a scuola, qualcuno dei miei studenti mi ha raccontato di avere replicato la ricetta e che gli era molto piaciuta. Così è nata l’idea da parte loro di chiedermi di pubblicare altre ricette. Da lì ho iniziato a postare i video”.

“Mi hanno iniziato a contattare diverse ditte per collaborare con loro e pubblicizzare i loro prodotti”, ha aggiunto la docente. “Con tre di loro sono già al lavoro. Ho partecipato alla fiera alberghiera di Bolzano e la gente, adesso, mi riconosce per strada. C’è chi mi ferma per dirmi che ha cucinato le mie ricette, chi mi invia le foto dei piatti”. La professione principale, però, rimane l’insegnamento.