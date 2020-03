Dantedì, il Preside Vincenzo Guarna recita a memoria intero canto Divina Commedia [VIDEO]

Con un post sul suo profilo FB la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ha invitato tutti a unirsi nel nome di Dante Alighieri in occasione della giornata dedicata al Sommo Poeta il 25 marzo 2020 , data che gli studiosi individuano come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia.

In questa data – spiega Azzolina si celebrerà per la prima volta la giornata dedicata a Dante Alighieri recentemente istituita dal Governo. Cittadini e scuole potranno unirsi in un momento alto di condivisione. Al Ministro fa eco il Ministro della per i Beni e le Attività Culturali Franceschini che ha lanciato un appello : “leggete Dante e condividetelo sui social”.

Come testata raccogliamo l’appello e postiamo il preside Vincenzo Guarna, non più fra noi, in un video di qualche anno fa, durante un’iniziativa che si è tenuta a Soverato organizzata dall’Università della III età della cittadina calabrese, durante la quale Guarna, recita interamente a memoria un intero canto della Divina Commedia.