Dati Covid: 11 mila contagi. Dal 15/02 al via AstraZeneca per i docenti in molte regioni

Dati Covid del 14 febbraio: 11.068 contagi, a fronte di 205.642 tamponi. Diminuiscono i decessi, oggi 221.

Nello stop and go dei contagi, accade che anche le scuole aprano e chiudano. Così dopo una fase di riapertura degli istituti, oggi in alcune regioni, specie in quelle in cui circola la variante inglese del Covid, gli alunni tornano in DaD, come accade in molte province dell’Umbria anche in relazione alle scuole dell’infanzia. Ecco perché riprendono i ricorsi al Tar, come riferiamo in un altro pezzo.

Nuova ordinanza

Da oggi è effettiva l’Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, che determina la nuova colorazione del Paese, con regioni che tornano in arancione, e regioni che recuperano il giallo.

Ecco la nuova ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialla, arancione e rossa è la seguente:

area gialla : Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto

: Calabria, Campania, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta, Veneto area arancione : Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sicilia, Umbria. Di fatto sei regioni in arancione, se consideriamo le due province autonome del Trentino Alto Adige

: Abruzzo, Liguria, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Sicilia, Umbria. Di fatto sei regioni in arancione, se consideriamo le due province autonome del Trentino Alto Adige area rossa: nessuna Regione.

Vaccini

Quanto ai vaccini, secondo il portale del Ministero della Salute, abbiamo raggiunto 2.978.284 (incluso seconde dosi) vaccini effettuati, per un totale di persone vaccinate pari a 1.281.049.

Le vaccinazioni docenti con AstraZeneca da domani 15 febbraio e per tutta la settimana prenderanno il via in molte regioni, tra cui Puglia, Veneto, Campania, Toscana, Marche. L’ultima a comunicarlo, la Sicilia.

Il bollettino del 14 febbraio

Nuovi positivi: 11.068

Decessi: 221

Tamponi: 205.642

Terapia intensiva: 2.085 totale ricoverati, con nuovi 126 ingressi del giorno

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 2.721.879

