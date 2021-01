Dati Covid 12 gennaio: altri 14 mila contagi

Dati Covid del 12 gennaio: 12.532 nuovi positivi e 616 morti.

In questi giorni di attesa per l’arrivo del nuovo Dpcm gennaio, il governo Conte II sta lavorando a possibili scenari affinché possano essere messi in atto per rallentare la curva epidemiologica e far respirare le strutture sanitarie, il cui collasso è quasi al limite. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha proposto un piano B che prevede 100 giorni di lockdown, con l’intera nazione zona rossa.

Ipotesi nuovo Dpcm

Al colloquio con il governo, i presidenti di regione Vincenzo De Luca, Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga hanno avanzato la proposta di attuare una zona arancione nazionale, per fare in modo che una linea di maggiore rigore possa permettere un appiattimento della curva.

Il Bollettino del 12 gennaio

Nuovi contagiati: 14.242

Decessi: 616

Tamponi: 141.641

Totale ricoverati: 2.636 , con 196 ingressi del giorno

Casi totali: 2.303.263