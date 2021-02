Dati Covid: 13.659 positivi. Contagi scuola: 100 mila in tre mesi

I dati Covid del 4 febbraio: 13.659

I vaccini raggiungono quota 2.233.982 (seconde dosi incluse), con un totale di 867.237 persone vaccinate.

Covid scuola

In fatto di scuola, il portale Wired torna sulla questione dei contagi nelle aule e tra i corridoi: sarebbero oltre 100 mila i contagi tra l’inizio della scuola e la fine di novembre, secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione.

Intanto, la riapertura delle scuole superiori è avvenuta in tutta Italia tranne che in Sicilia, dove i ragazzi rientreranno in classe il prossimo 8 febbraio. Inoltre, nelle regioni Campania, Puglia e Calabria, è possibile, per le famiglie, optare per la didattica a distanza. In Campania, peraltro, si attende una nuova ordinanza del Governatore De Luca che dovrebbe agire in regione come l’ennessima stretta.

Il bollettino del 4 febbraio

Nuovi positivi: 13.659

Decessi: 422

Tamponi: 270.142

Terapia intensiva: 2.151

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 147

Totale casi: 2.597.446

