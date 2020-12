Dati Covid, altri 13 mila contagi. 628 decessi

Il bollettino dell 22 dicembre. Oggi altri 13.318 nuovi contagi, a fronte di 166.205 tamponi.

Intanto come riferiamo in un altro articolo, la variante inglese del Covid inizia a preoccupare, anche perché, come pare, circola già da un po’ nel nostro Paese. Su questo argomento si è espresso Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, che afferma: “Con la variante inglese siamo esposti non soltanto al virus per come lo conosciamo, ma a un virus ancora più contagioso.”

Insomma, l’Rt potrebbe tornare a salire rapidamente in questi giorni.

Il bollettino del 22 dicembre

Nuovi positivi: 13.318

Decessi: 628

Tamponi: 166.205

Terapia intensiva: 2687

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 201

Totale casi: 1.977.370