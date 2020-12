Dati Covid, il bollettino del 13 dicembre: quasi 18 mila nuovi contagi

Dati Covid: oggi altri 18 mila nuovi contagi, accompagnati da un numero di decessi leggermente inferiore al trend degli ultimi giorni, ma parliamo pur sempre di 484 persone che hanno perso la vita, con 152 ingressi in terapia intensiva.

Un’incidenza del contagio ancora alta, che potrebbe ulteriormente inasprirsi dopo le vacanze di Natale. Lo sostiene il professor Massimo Galli, primario infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano e docente all’università Statale, che afferma: “Avremo contezza dei casi di contagio avvenuti a Natale proprio attorno al 7 gennaio, quando riapriranno le scuole”.

Intanto da oggi in vigore l’ordinanza del Ministro della salute Speranza, che riporta in zona arancione l’Abruzzo e in area gialla Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte.

Il bollettino del 13 dicembre

Nuovi positivi: 17.938

Decessi: 484

Tamponi: 152.697

Terapia intensiva: 3.158; Ingressi del giorno: 152

Totale casi: 1.843.712