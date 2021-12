Dati Covid oggi, 126.888 positivi. Numeri record, mai prima d’ora

Continua la crescita delle persone contagiate che risultano positive al Covid-19. Oggi, giovedì 30 dicembre 2021, alla pre vigilia di Capodanno il numero è salito a 126.888 casi. Una cifra che non è mai stata raggiunta durante questi due anni di pandemia e che vede anche l’espandersi della variante Omicron.

I tamponi effettuati sono 1.150.352, con un tasso di positività pari all’11,0% (+1,5%). Per quanto riguarda le dosi di vaccino somministrate in totale, sono 110.276.975.

Nuove regole per quarantene e green pass

Come abbiamo già anticipato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato, nella serata di ieri, 29 dicembre, un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.

Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere, ricordiamo, con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

Le nuove regole sono state così riassunte in un comunicato del Governo.

Mascherine ffp2 a scuola: al via la rilevazione

Con una nota inviata alle scuole il Ministero dell’Istruzione ha avviato la rilevazione del fabbisogno di mascherine ffp2 da distribuire secondo quanto previsto dal decreto legge approvato prima di Natale.

In particolare sarà rilevato il fabbisogno delle mascherine necessarie per il personale “preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. I dirigenti scolastici dovranno indicare i quantitativi necessari entro il prossimo 4 gennaio in modo che la distribuzione possa essere organizzata in tempo per il rientro.