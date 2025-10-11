De Luca annuncia ricorso al Tar sulla scuola: “Una battaglia che facciamo contro il Governo”

Nel suo consueto punto settimanale, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha toccato come sempre tanti temi. Tra questi anche la scuola. De Luca ha parlato di un ricorso al Tar della Regione:

“Per la scuola, un altro ricorso al Tar. Stiamo facendo la battaglia per rideterminare il contingente dei dirigenti scolastici e i direttori dei servizi generali e delle autonomie scolastiche. Un’altra battaglia che stiamo facendo contro il Governo che candida in Campania rappresentanti del Governo che stanno tagliando le scuole e i fondi sanitari. È un circo equestre questo Paese” ha affermato De Luca.