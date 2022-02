De Luca: “In Campania 61 scuole senza dirigente scolastico. Tanti si spostano ma servirebbero qui”

Nel solito appuntamento del venerdì con la conferenza in onda sul proprio canale Facebook, il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha parlato anche di scuola:

“Sapete che non abbiamo condiviso alcune cose col ministero dell’istruzione. Il mese di gennaio è stato un caos in tutta Italia e non andava tutto bene come ha dichiarato il Ministro il 10 gennaio. Abbiamo mandato al manicomio i dirigenti scolastici, le famiglie, abbiamo verificato che le mascherine e i tamponi non arrivavano, l’accordo coi medici di medicina generale non esisteva e così via. Nel mese di gennaio abbiamo raggiunto interessanti numeri di vaccinazione dei bambini più piccoli – spiega De Luca – che poi era quello che chiedevamo per spostare di due settimane la riapertura delle scuole”.

Poi De Luca spazia su un’altra questione delicata della scuola: “In Campania abbiamo 61 scuole sopra i 600 alunni che non hanno un dirigente scolastico e abbiamo 47 scuole sotto i 600 alunni che hanno un reggente cioè un dirigente che va a scavalco avendo già la responsabilità di un altro istituto scolastico. C’è una soglia per i dirigenti stabilita dal ministero dell’istruzione, dal ministero dell’economia che sarebbe bene superare. Abbiamo decine di docenti, di dirigenti campani che vanno in altre parti d’Italia e potrebbero essere utilizzati per coprire il fabbisogno che abbiamo nelle nostre scuole. Ci auguriamo che il ministero dell’istruzione si impegni su queste cose concrete e non sulla propaganda mistificatoria”.